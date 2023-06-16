بيئة الزرقاء تغلق 12 منشأة مخالفة بمختلف مناطق المحافظة

وطنا اليوم:أغلقت كوادر مديرية بيئة الزرقاء المختصة 12 منشأة خلال 54 زيارة تفتيشية نفذتها منذ بداية العام على منشآت تنوعت بين مصنع ومحطة غسيل ومعامل مواد تنظيف.

وقال مدير المديرية المهندس حيدر الربابعة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إغلاق تلك المنشآت جاء بسبب ممارسة أعمالها دون الحصول على الموافقات البيئية المطلوبة، مشيراً إلى أن عدد الشكاوى والملاحظات التي تعاملت معها المديرية بلغ 37 شكوى وملاحظة، فيما بلغ عدد كشوفات التراخيص التي قامت بها الفرق المعنية نحو 50 كشفًا، وذلك خلال نفس الفترة الزمنية المذكورة .

وأوضح، أن عدد مخالفات القانون الإطاري بلغ 600 مخالفة، حيث شهد شهر أيار أعلى عدد مخالفات وبلغت 245 مخالفة، فيما كان شهر كانون الثاني الأقل في عدد المخالفات، إذ بلغت 47 مخالفة، لافتًا إلى أن أحكام القانون الإطاري للنفايات يتعلق بالمخالفات البيئية والممارسات الفردية التي تسيء إلى البيئة وتزيد من التلوث البصري من قبل المحال التجارية أو المواطنين أنفسهم، إذ يتعين التخلص من النفايات بطريقة منضبطة وحضارية وليس بطريقة عشوائية.

وبين الربابعة، أن القانون الإطاري ينص على معاقبة كل شخص يقوم بطرح المخلفات أو المياه القذرة أو النفايات السائلة والآلات الخربة أو الأخشاب أو مخلفات تقليم الأشجار أو الأعشاب أو الأتربة أو الطمم أو مخلفات البناء في الشوارع أو على الأرصفة أو في أي مكان آخر بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة والأذى بالآخرين، بغرامة لا تقل عن 50 دينارًا ولا تزيد على 500 دينار، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.

ونوه المهندس الربابعة، بأن المديرية قامت بتنظيم 24 محاضرة وندوة للتوعية عن المحافظة على البيئة وإجراءات الحصول على الموافقات البيئية، كما شاركت المديرية بـ 12 فعالية ونشاطًا مثل حملات النظافة وجلسات التوعية والندوات وغيرها من الأنشطة والفعاليات ذات الصلة