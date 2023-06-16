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6500 حاج غادروا حدود المدورة متوجهين إلى الديار المقدسة

منذ ساعة واحدة
6500 حاج غادروا حدود المدورة متوجهين إلى الديار المقدسة

وطنا اليوم:أفاد مصدر أن عدد الحجاج الذين غادروا مركز حدود المدورة، بلغ 6500 حاج متوجهين إلى بيت الله الحرام في المملكة العربية السعودية، وسط إجراءات ميسرة من قبل الكوادر الأمنية و الجمركية في المركز حدود المدورة.
وشدد مدير مركز حدود المدورة العقيد الركن أحمد السعودي في تصريح ، الجمعة، على أهمية استقبال ضيوف الرحمن بما يليق بهذه الرحلة المباركة والحرص على تقديم أرقى الخدمات لهم وإنجاز إجراءات مغادرتهم وعودتهم خلال وقت قياسي وتوفير كل ما يدخل السرور إلى نفوسهم ويساعدهم على إتمام الفريضة براحة تامة.
وبين السعودي أنه وبناء على توجيهات مدير الأمن العام ومدير الإقامة والحدود، تم وضع خطة عمل لتفويج حجاج بيت الله الحرام بالتعاون مع الأجهزة العاملة داخل حدود المدورة بالتنسيق مع الجانب السعودي في منفذ حالة عمار، حيث تم رفد المركز بكادر بشري لتسهيل وتسريع إجراءات السفر


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