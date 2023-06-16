مشاورات يمنية بشأن الأسرى والمعتقلين في الاردن

وطنا اليوم:انطلقت مشاورات جديدة بشأن ملف الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، الجمعة، في العاصمة الأردنية عمان.

جاء ذلك وفق المتحدث باسم الفريق الحكومي المفاوض بشأن الأسرى، ماجد فضائل، في تصريح للأناضول.

وقال فضائل وهو عضو بالفريق الحكومي ووكيل وزارة حقوق الإنسان: “انطلقت اليوم الجمعة في العاصمة الأردنية عمّان مشاورات بشأن الأسرى والمختطفين”.

وأعرب عن أمله في “أن تكون هذه المشاورات ناجحة، وأن يتم الإفراج عن كل الأسرى والمختطفين والمخفيين، على أساس وقاعدة الكل مقابل الكل، على رأسهم السياسي البارز محمد قحطان”