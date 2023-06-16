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مشاورات يمنية بشأن الأسرى والمعتقلين في الاردن

منذ 4 ساعات
(FILES) In this file photo taken on May 20, 2022, children walk past damaged cars in the rebel-besieged Yemeni city of Taez. - Saudi Arabia and Iran's surprise rapprochement is no "magic wand" for Yemen, analysts say, warning there are no easy solutions for the complex conflict in the Arab world's poorest country. (Photo by Ahmad AL-BASHA / AFP)

وطنا اليوم:انطلقت مشاورات جديدة بشأن ملف الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، الجمعة، في العاصمة الأردنية عمان.
جاء ذلك وفق المتحدث باسم الفريق الحكومي المفاوض بشأن الأسرى، ماجد فضائل، في تصريح للأناضول.
وقال فضائل وهو عضو بالفريق الحكومي ووكيل وزارة حقوق الإنسان: “انطلقت اليوم الجمعة في العاصمة الأردنية عمّان مشاورات بشأن الأسرى والمختطفين”.
وأعرب عن أمله في “أن تكون هذه المشاورات ناجحة، وأن يتم الإفراج عن كل الأسرى والمختطفين والمخفيين، على أساس وقاعدة الكل مقابل الكل، على رأسهم السياسي البارز محمد قحطان”


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