العالم على موعد مع حدث نادر.. اصطفاف 5 كواكب بالسماء

وطنا اليوم:عشاق الفلك على موعد لمتابعة حدث فريد يشهد اصطفاف خمسة من كواكب النظام الشمسي، قبل شروق شمس يوم السبت المقبل.

ومن المنتظر أن تظهر كواكب زحل ونبتون والمشتري وأورانوس وعطارد معًا، إذا سمح الطقس بذلك.

للحصول على أفضل مشاهدة لهذا الحدث الفلكي النادر، أبحث عن مكان به القليل من التلوث الضوئي ورؤية واضحة للأفق.

سيكون عطارد آخر ما يظهر قبل شروق الشمس بحوالي ساعة. إذا خرجت في ذلك الوقت، فستتمكن من رؤية الكواكب الخمسة الممتدة عبر السماء – من عطارد لأسفل في الأفق إلى زحل أعلى في السماء – حتى تشرق الشمس.

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هل تحتاج إلى تلسكوب؟

سيكون اكتشاف بعض الكواكب أسهل من غيرها.

سيكون كوكبا المشتري وزحل ساطعين جدًا وأسهل رؤية.

للحصول على عرض لنبتون وأورانوس، ستحتاج على الأرجح إلى تلسكوب.

تتم محاذاة الكواكب عندما تظهر كواكب متعددة في سماء الأرض على نفس الجانب من الشمس في نفس الوقت.

وخلال هذا الحدث لا تصطف كواكب نظامنا الشمسي بشكل فعلي، ولكنها، بخلاف ذلك، ظاهرة بصرية تتيح رؤية الكواكب قريبة بعضها من بعض في جزء صغير من السماء