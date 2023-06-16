بعد ترقب شعبي.. افتتاح تلفريك عجلون رسميا

وطنا اليوم:افتتح تلفريك عجلون أمام الزوار الجمعة، رسميا،

رئيس مجلس إدارة مجموعة المناطق التنموية خلف الهميسات قال في وقت سابق إن سعر تذكرة الركوب 4 دنانير للأردنيين و8 دنانير لغير الأردنيين، ومدة الرحلة الواحدة 10 دقائق تقريباً.

ويبلغ طول التلفريك 2.5 كلم, حيث تبدأ المحطة الأولى من القطعة المخصصة للشركة ضمن أراضي منطقة عجلون التنمویة، فیما ستكون المحطة الثانیة للخروج بالقرب من قلعة عجلون.

وبدأ العمل بتنفيذ مشروع “تلفريك” عجلون في نهاية شهر أيار 2020، حيث يشتمل المشروع على 40 عربة قابلة للزيادة، بسعة 8 أشخاص للعربة الواحدة.

وأضاف، أن افتتاح الأسواق المختلفة سيوفر 700 فرصة عمل على الأقل، حيث تمتدّ المرافق من محطة الانطلاق وتشمل مطعما ومقهى وسوقا تجاريا، وكذلك محطة الوصول التي تشمل سوقا موسميا ومطعما ومقهى، وفق الهميسات.

وقال الهميسات إن المشروع سيكون أداة جذب للاستثمارات.

وأشار إلى أن المجموعة أخذت على عاتقها أن تكون الأيدي العاملة من محافظة عجلون إذا توافرت

وقالت وزارة الأشغال العامة والإسكان في وقت سابق، إنه تم الاتهاء من الأعمال في المشروع وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا، وخلال المدد الزمنية المحددة، موضحة أن الأعمال شملت توسعة الطرق الواقعة ضمن اختصاص الوزارة وداخل مسار التلفريك، بالإضافة إلى أعمال الطرق خارج الاختصاص والتي باشرت الوزارة مؤخرا البدء بتنفيذها.

يذكر أن الأعمال شملت توسعة وطبقات فرشیات وأعمال خلط إسفلتية وأعمال کندرین وتصريف مياه الأمطار وإنشاء عبارات أنبوبية، وأعمال السلامة المرورية اللازمة لكامل المسار من حواجز معدنية ودهان ومطبات نموذجية، والعديد من الأعمال اللازمة