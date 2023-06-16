خبير تربوي يوضح لوطنا اليوم أبرز ملاحظاته على التقويم المدرسي (قراءة أولية)

وطنا اليوم – أعلنت وزارة التربية والتعليم التقويم المدرسي للعام الدراسي

، ٢٠٢٤/٢٠٢٣، واوضح الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات لوطنا اليوم رايه في قرار وزارة التربية حيث قال لعل أبرز ما فيه:

مدُّ العام الدراسي إلى ٢١٧ يومًا

بما يقارب شهرًا إضافيًا، وباعتقادي أن تمديد العام الدراسي يستند إلى مسلمات ثلاث هي ؛

المسلمة الأولى، هي أن زيادة العام الدراسي تؤدي بالضرورة إلى زيادة تحصيل الطلبة! وهذه مسلمة غير صحيحة تنفيها نتائج الطلبة في امتحانات التحصيل الدولية ، حيث لم تظهر علاقة بين زيادة أيام الدوام، وزيادة ساعات مقررات العلوم والرياضيات وبين تحصيل الطلبة! أضيف إلى ذلك أن عوامل القصور الذاتي للمعلمين ستقف عقبة أمام أي نتائج إيجابية، فالتذمر عامل سلبي، وربما لم تستشر الوزارة أي معلم بهذا الأمر! إذن أضافت الوزارة عاملًا جديدًا لخفض معنويات المعلمين! ناهيك عن تذمرهم من عوامل المكانة والدخل وفقدان النقابة!!! ولذلك قد يكون زيادة أيام الدوام عاملًا سلبيًا!

والسامة الثانية؛ أن الوزارة شعرت بأن مناهج المركز الوطني في العلوم والرياضيات تحتاج وقتًا إضافيًا، لذلك فإن تمديد العام الدراسي يمكن المعلمين من إكمال المنهاج!! يعني بدلًا من

تعديل المنهاج عدلنًا الدنيا برمتها

لنحميَ منهاجًا لم نخطط له جيدًا. طبعا لم يراعِ المناهج المخلخلة لبقية المواد والتي لا تحتاج أي إطالة! على أيٍ؛ إداراتنا

مشهورة بالتفكير الجزئي!

المسلمة الثالثة ،؛ إن الوقت المضاف سيستغل في علاج الفجوة التعليمية! معلوماتي أن

موضوع الفجوة يتعلق بالصفوف الاولى فقط، وأن ما ارتكب باسم الفجوة التعليمية أفسد كثيرًا من معنويات المعلمين ، وأبهج كثيرًا من أعدّوا المادة، و”خربط ” كثيرًا من أوضاع المدارس!

يحتاج الوضع إلى دراسة متأنية

لاحقًا، لكن من تواصلت معهم من مديري مدارس ليسوا مقتنعين بما حدث!