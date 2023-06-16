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منشور يثير حفيظة ذوو طلبة في إحدى مدارس المفرق

16 يونيو 2023
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وطنا اليوم:قال ذوو طلبة في إحدى مدارس المفرق إنهم تفاجأوا بوجود منشور مع أبنائهم الطلبة، يتضمن دعوتهم للاتصال برقم هاتف لجهة غير معروفة لديهم، بخصوص أي مشكلة أو معاناة تواجههم.
وأضاف الأهالي أن المدرسة لم يسبق لها أن تواصلت معهم بخصوص تلك المنشورات، لافتين إلى خطورة مثل تلك الممارسة.
وتساءل الأهالي فيما إذا كان تشجيع الطلبة على الاتصال بأرقام غريبة وأشخاص مجهولين دون علم ذويهم يقع ضمن الممارسات التربوية الفضلى التي يُفترض أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتعزيزها؟
ولفت الأهالي إلى أن تشجيع الطلبة على التواصل السري مع الغرباء والجهات المجهولة قد يكون له آثار سلبية عديدة على الأطفال، سيّما وأن الأطفال لم يصلوا سنّ ومستوى الرشد والتمييز، عدا عن كونه ينتهك خصوصية العائلات، بالاضافة إلى ما فيه من انتهاك لولاية الوالدين على أطفالهم.

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