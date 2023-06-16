سريلانكا تستأصل أكبر وأثقل حصوة كلوية في العالم

وطنا اليوم:تمكن أطباء عسكريون سريلانكيون من استئصال أكبر وأثقل حصوة كلوية في العالم من جسم جندي متقاعد، وفقًا لإعلان الجيش في البلاد الأربعاء.

أوضح الجيش أن الجندي المتقاعد البالغ من العمر 62 عامًا خضع لعملية جراحية لإزالة حصوة كلوية تزن 801 غرام، وهو أكثر من خمسة أضعاف وزن الكلية الذكرية ذات الحجم المتوسط.

كان طول الحصوة يبلغ 13.37 سنتيمترًا، بينما يتراوح متوسط طول الكلية بين 10 إلى 12 سنتيمترًا.

أعلن الجيش في بيان “إجراء استئصال أكبر وأثقل حصوة كلوية في العالم جراحيًا في مستشفى كولومبو العسكري في الأول من يونيو/حزيران”.

تم الإعلان عن هذا الإنجاز بعد اعتراف موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية بهذه الحالة. وكان الرقم القياسي السابق لأكبر حصوة كلوية 620 غرامًا في باكستان عام 2008.

صرح الجراح العسكري ك. سوذارشان قائلاً “الأهم بالنسبة لنا هو أن تستعيد الكلية وظيفتها الطبيعية بعد إزالة هذا الحصى”.

وذكر الجندي المتقاعد في مقابلة مع قناة تلفزيونية محلية أنه كان يعاني من آلام في البطن منذ عام 2020، ولم تكن الأدوية التي وصفت له ذات تأثير.

تتكون حصوات الكلى من تراكم أملاح المعادن في الكلية