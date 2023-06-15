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أمسية نبطية في بيت حبيب الزيودي احتفاءً بالمناسبات الوطنية

16 يونيو 2023
أمسية نبطية في بيت حبيب الزيودي احتفاءً بالمناسبات الوطنية

وطنا اليوم – نظم بيت حبيب الزيودي للشعر “بيت الشعر الأردني” التابع لأمانة عمان الكبرى، بالتعاون مع وكالة أنباء عرار، أمس الأربعاء، أمسية شعرية نبطية، بمشاركة نخبة من الشعراء المتميزين، وحضور جمع من المثقفين والشعراء، احتفاءً بالمناسبات الوطنية (ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش وعيد الاستقلال وعيد الجلوس الملكي وزفاف سمو ولي العهد).

وتأتي الأمسية، ضمن الرزنامة الثقافية لصيف هذا العام، والتي تضم العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة.

وأدار الأمسية، الإعلامي د.موسى الشيخاني، الذي قدم الشعراء المشاركين بما يليق مع مكانتاتهم المرموقة على المستوى الوطني، وإسهاماتهم المتميزة في الشعر على المستوى العربي.

وألقى شعراء الأمسية، الشاعر فليح الجبور الصخري، والشاعر إبراهيم الرواحنة، والشاعر الإعلامي إبراهيم السواعير، عددا من القصائد تنوعت بين الوطنية والوجدانية والغزل، لاقت استحسان الحضور وتفاعل معها، لما تميزت به من جمال الكلمة، وحسن الإلقاء، وثراء الصور والمعاني.

وقدم السواعير، قراءة شعرية في قصائد الشعراء، مشيدا بما احتوته من أمثال ورمزية وتشبيهات، إلى جانب جمال الوزن والقافية، والوجدانيات التي استلهمت من صور فنية وشعرية متنوعة، مؤكدا أهمية القصيدة النبطية في التعبير عن الأصالة الأردنية، من خلال اختيارها للمفردة النابعة من الذات.

من جهته، قال رئيس قسم “بيت حبيب الزيودي للشعر” نضال السعود، إن بيت حبيب الزيودي سينظم عدة أمسيات شعرية في الأيام المقبلة، انطلاقا من رسالتة في دعم المسيرة الثقافية والشعرية على المستوى المحلي، ودوره في توفير فضاءات أمام الإبداعات الشبابية. مقدما التهنئة بالأعياد والمناسبات الوطنية.


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