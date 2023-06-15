الجامعة الألمانية الأردنية تنظم ورشة عمل توعوية لأهالي الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية

وطنا اليوم – نظم مركز التأهيل البصري في الجامعة الألمانية الأردنية ورشة عمل توعوية لأهالي الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية الذين راجعوا المركز للحصول على خدمات التأهيل البصري لأبنائهم ،حيث تهدف الورشة التي تأتي ضمن مشروع خدمات التأهيل البصري للأشخاص ضعاف البصر وتدريب المختصين في الأردن” المموّل والمدعوم من قبل (CBM) الذي ينفذه المركز الى نشر الوعي بين مقدمي الرعاية وأهالي الأطفال.

وأكّد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي خلال افتتاحه الورشة على دور الجامعة المستمر والتزامها بخدمة المجتمع وتنميته والمساهمة في تحسين نوعية الحياة لفئة الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، وأهمية اشراكهم في مختلف الأنشطة والفعاليات لغايات ادماجهم في المجتمع بإعتبارهم جزءا أساسيا فيه .

من جهتها بينت أخصائية التأهيل البصري في المركز ميساء مسعود أن التأهيل المجتمعي الدامج والشامل، يقوم على التمكين الذاتي للأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم خدمات التأهيل البصري والعمل الجماعي بين كل فئات المجتمع لبناء مجتمعات دامجة وعادلة، فيما قدمت المتطوعة والناشطة في المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة إباء حامد مداخلة بعنوان “أنا لست مجرّد عينين”، شاركت خلالها تجربتها مع الأهالي حول التحديات التي واجهتها عند اكتشافها مشكلتها البصرية وتراجع البصر لديها، وتأثير ذلك على نوعية حياتها والمراحل النفسية التي مرّت بها للوصول لمرحلة التقبّل.

واشتملت الورشة التي حضرها كل من مديرة المركز الدكتورة أميمة علي ومنسق مشروع خدمات التأهيل البصري الدكتور نسيم النعمان على نشاطات عملية باستخدام نظارات المحاكاة للضعف البصري بمشاركة الأهالي كما تم التركيز على استخدام الحواس الأخرى جنباً إلى جنب مع البقايا البصرية لرفع مستوى الأداء الوظيفي لهم.