الحرارة تتجاوز الـ40 درجة بهذه المناطق السبت

وطنا اليوم:أظهرت آخر الخرائط الجوية في موقع طقس العرب، بأن تأثر الأردن بالكتلة الهوائية مُعتدلة الحرارة قد انتهت، إذ تعود درجات الحرارة للارتفاع الجمعة، وارتفاع آخر مؤقت السبت، إذ تنخفض درجات الحرارة مجددا مطلع الأسبوع القادم، وفقا لما ذكره طقس العرب.

وأضاف طقس العرب، أن كتلة هوائية حارة نسبياً تقترب من الأردن يوم الجمعة، إذ ترتفع درجات الحرارة لتُصبح قريبة من معدلاتها الطبيعية.

وترتفع أيضاً درجات الحرارة الليلية (ليلة الجمعة/السبت) ويكون الطقس مُعتدل الحرارة بوجه عام في أغلب المناطق.

وبينت الخرائط الجوية أن الأردن يشهد ارتفاعا آخرا على درجات الحرارة، السبت لتقترب من مُنتصف الثلاثينات في أحياء من العاصمة والمُدن الأردنية.

ويتأثر الأردن بمشيئة الله بالكتلة الهوائية الحارة نسبياً، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها وتُصبح أعلى من مُعدلاتها المعتادة بحدود 3-5 درجات مئوية، و يكون الطقس حاراً نسبياً إلى حاراً في أغلب المناطق، بل ويكون شديد الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة إذ تتجاوز الحرارة حاجز الـ40 درجة مئوية في هذه المناطق، مع ظهور بعض الغيوم المُتوسطة والعالية خاصة جنوب وشرق الأردن.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر ويصحبها هبات قوية أحياناً تعمل على إثارة الغبار والأتربة في بعض المناطق وبخاصة الصحراوية والمكشوفة، كما قد تثير العواصف الرملية محليّاً في مناطق البادية.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس لطيفاً بوجه عام في أغلب المناطق، ولكنه يميل للبُرودة في آخر الليل مع ظهور بعض السُحب المنخفضة لاسيما في المنطقة الشمالية