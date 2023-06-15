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العيسوي لمواطن طلب منه كرسي متحرك: ابشر بدل الـ 100 200

15 يونيو 2023
العيسوي لمواطن طلب منه كرسي متحرك: ابشر بدل الـ 100 200

وطنا اليوم:لبى رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي طلب مواطن أثناء خروجه أثناء افتتاح مركز البوتاس للخدمات النهارية الدامجة بمحافظة المفرق طلب مواطن بتأمين كرسي متحرك لفقدانه الكرسي منذ اسبوع .
وأفاد شهود، ان رئيس الديوان أمر بصرف 200 دينار لشراء الكرسي بعدما طلب المواطن 100 دينار ثمن حقه
وتفقد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي اليوم الخميس مبنى البوتاس لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة المفرق.
ورافق العيسوي وزير التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى


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