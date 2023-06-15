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صاروخ صيني واحد يطلق 41 قمرا صناعيا دفعة واحدة

15 يونيو 2023
صاروخ صيني واحد يطلق 41 قمرا صناعيا دفعة واحدة

وطنا اليوم:أطلقت الصين اليوم الخميس 41 قمرا صناعيا في الفضاء على متن صاروخ واحد.
وذكرت وكالة أنباء “شينخوا” أن “الصين أطلقت 41 قمرا صناعيا في الفضاء، مسجلة بذلك رقما قياسيا وطنيا لإطلاق أكبر مجموعاتها من الأقمار الصناعية دفعة واحدة”.
وأضافت الوكالة أن “الأقمار أرسلت إلى مدار الأرض على متن صاروخ فضائي صيني من نوع “لونغ مارش-2 دي واي 88″ Long March-2D Y88)”.
ومن المقرر استخدام هذه الأقمار الصناعية في الخدمات التجارية للاستشعار عن بعد والتحقق من التقنيات ذات الصلة.
وتعتبر هذه الرحلة المهمة رقم 476 لسلسلة صواريخ “لونغ مارش” الصينية.
وتم إطلاق الأقمار الصناعية من “مركز تايوان الفضائي” في الساعة 13:30 ظهرا بالتوقيت المحلي (05:30 بتوقيت غرينتش).


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