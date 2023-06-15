وطنا اليوم:نوقشت في كلية تقنية المعلومات في جامعة عمان الأهلية أول رسالة ماجستير في تخصص الأمن السيبراني للباحث حمزة جهاد صالح برهم القضاة والموسومة بعنوان :
“Toward Enhancing Cyberbullying Detection Using Machine Learning With Adaptive External Dictionary#
“نحو تحسين اكتشاف التنمر السيبراني باستخدام تعلم الآلة مع القاموس الخارجي التكيفي” .
مبروك للطالب حمزة، متمنيين له دوام التوفيق والنجاح.
مناقشة أول رسالة ماجستير في الأمن السيبراني في جامعة عمان الأهلية
وطنا اليوم:نوقشت في كلية تقنية المعلومات في جامعة عمان الأهلية أول رسالة ماجستير في تخصص الأمن السيبراني للباحث حمزة جهاد صالح برهم القضاة والموسومة بعنوان :