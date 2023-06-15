مناقشة أول رسالة ماجستير في الأمن السيبراني في جامعة عمان الأهلية

وطنا اليوم:نوقشت في كلية تقنية المعلومات في جامعة عمان الأهلية أول رسالة ماجستير في تخصص الأمن السيبراني للباحث حمزة جهاد صالح برهم القضاة والموسومة بعنوان :

“Toward Enhancing Cyberbullying Detection Using Machine Learning With Adaptive External Dictionary#

“نحو تحسين اكتشاف التنمر السيبراني باستخدام تعلم الآلة مع القاموس الخارجي التكيفي” .

مبروك للطالب حمزة، متمنيين له دوام التوفيق والنجاح.