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مناقشة أول رسالة ماجستير في الأمن السيبراني في جامعة عمان الأهلية

15 يونيو 2023
مناقشة أول رسالة ماجستير في الأمن السيبراني في جامعة عمان الأهلية

وطنا اليوم:نوقشت في كلية تقنية المعلومات في جامعة عمان الأهلية أول رسالة ماجستير في تخصص الأمن السيبراني للباحث حمزة جهاد صالح برهم القضاة والموسومة بعنوان :
“Toward Enhancing Cyberbullying Detection Using Machine Learning With Adaptive External Dictionary#
“نحو تحسين اكتشاف التنمر السيبراني باستخدام تعلم الآلة مع القاموس الخارجي التكيفي” .
مبروك للطالب حمزة، متمنيين له دوام التوفيق والنجاح.


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