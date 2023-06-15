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الأرصاد تحذر: تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار الخميس

15 يونيو 2023
الأرصاد تحذر: تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار الخميس

وطنا اليوم:حذرت دائرة الأرصاد الجوية من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
وتنخفض درجات الحرارة قليلاً نهار اليوم الخميس لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل؛ وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر مثيرة للغبار في مناطق البادية.
ليلاً: تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في شرق المملكة.
أما يوم الجمعة نهاراً: ترتفع درجات الحرارة قليلاً؛ الأجواء غالبا مشمسة ومعتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية


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