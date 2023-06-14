الأوقاف تنفي منع دخول حجاج أردنيين للسعودية بسبب المطاعيم

وطنا اليوم:أوضح الناطق الإعلامي في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، علي الدقامسة، ما يتداول حول منع دخول عدد من الحجاج الأردنيين لأراضي المملكة العربية السعودية بسبب مطاعيم كورونا والسحايا.

وأضاف في تصريح أنه لم يتم إعطاء أي حاج أردني أو تسليمه جواز السفر إلا بوجود مطعوم كورونا ومطعوم السحايا، مشيرا إلى أن ما يتداول عار عن الصحة، وأن الوزارة لم تبلغ عن أي حالة رفض من قبل الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية.

وأكد أن تطعيم الحجاج الأردنيين يتم بناء على طلب من الجهات المعنية في السعودية وليس بطلب من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن