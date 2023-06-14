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طلبة مادة القضاء الإداري في كلية الحقوق يلتقون برئيس المحكمة الإداريّة الأردنية

14 يونيو 2023
طلبة مادة القضاء الإداري في كلية الحقوق يلتقون برئيس المحكمة الإداريّة الأردنية

وطنا اليوم:في إطار سعي كلية الحقوق إلى تعزيز مهارات طلبتها من خلال إطلاعهم على الواقع العملي لما يدرسه الطلبة في مادة القضاء الإداري، فقد عقدت الكلية لقاءين؛ كان اللقاء الأول مع عطوفة رئيس المحكمة الإدارية القاضي الدكتور علي أبو حجيلة، الذي استعرض تطور القضاء منذ نشأة الدولة الأردنية وصولاً إلى صدور قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014، وتطرق لاختصاصات القضاء الإداري، وشروط رفع دعوى الإلغاء، مؤكداً أهمية القضاء الإداري في حماية حقوق وحريات الأفراد.
أما في اللقاء الثاني فقد استضافت كلية الحقوق سعادة المحامي إيهاب شقير المختص بالترافع أمام المحاكم الإدارية، الذي قدم شرحًا مفصّلاً لكيفية إعداد لائحة دعوى الإلغاء، وبيّن الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توفّرها في لائحة الدعوى، والشروط الواجب توفّرها في كلّ من رافع الدعوى و الجهة المستدعى عليها، وبين أيضاً الأساسيات التي يجب تضمينها للائحة الدعوى للمطالبة بإلغاء القرار الإداري، والمرفقات التي يجب إرفاقها في لائحة الدعوى. وقد أعقب اللقاءين حوار فاعل بين الطلبة والمحاضرين، تناول مختلف جوانب الإجراءات المتعلقة بدعوى الإلغاء.
وكان عميد كلية الحقوق الدكتور علي الدباس قد أكد في بداية اللقاءين أهمية مثل هذه النشاطات في تعزيز ورفع قدرات الطلبة في مجال التقاضي الإداري مبيّنًا سعي الكلية الجاد إلى ربط الجانب النظري الذي يزود به الطلبة في أثناء الدراسة في الجامعة مع التطبيق العملي، من خلال توفير فرص للطلبة للالتقاء بالمختصين والعاملين في ميدان العدالة سواء أكانوا قضاة أم محامين.

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