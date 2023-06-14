جامعة البترا مركز معتمد لامتحان TOEFL- IBT

وطنا اليوم:وقعت جامعة البترا والمركز الأمريكي الإمديست، اتفاقية تعاون مشتركة لاعتماد مركز التعليم المستمر لامتحانات TOEFL- IBT.

استقبل رئيس الجامعة الدكتور رامي عبد الرحيم المدير الإقليمي للمركز الأمريكي الامديست السيدة نور الرشيد و السيدة فرينارد فاخوري مديرة الامتحانات في المركز الأمريكي.

واستعرض رئيس الجامعة خلال اللقاء أفق التعاون الثقافي وعقد دورات تدريبية مشتركة بين الجامعة والمركز الأمريكي وستباشر الجامعة عقد الامتحانات داخل الحرم الجامعي اعتباراً من مطلع الشهر القادم ، ويذكر أن امتحان TOEFL- IBT هو شرط لقبول الطلبة في الدراسات العليا في الجامعات بالإضافة لكونه معتمد للقبول في الجامعات الأمريكية . وحضر اللقاء كلاً من (د. ناصر الجمل / عميد القبول والتسجيل، د. عبير القيسي / المستشار القانوني للجامعة، د. محمد الشناق / رئيس قسم اللغة الإنجليزية والسيد سعد المغربي مدير مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع. ووقع الاتفاقية نيابة عن رئيس الجامعة السيد سعد المغربي ونور الرشيد عن المركز الأمريكي.

وفي نهاية اللقاء تقدم رئيس الجامعة درع الجامعة للسيدة نور الرشيد .