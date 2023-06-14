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أورنج الأردن تجدد اتفاقيتها مع “القوات المسلحة”

14 يونيو 2023
أورنج الأردن تجدد اتفاقيتها مع “القوات المسلحة”

وطنا اليوم:جدّدت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وأورنج الأردن اتفاقية خدمات الاتصالات للخطوط الأرضية، حيث وقع الاتفاقية عطوفة مدير سلاح اللاسلكي الملكي، العميد الركن أكرم سهيل الحديد، مندوباً عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ومدراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأجهزة الأمنية، وعن أورنج الأردن نائب الرئيس التنفيذي/ المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات، المهندس سامي سميرات.
ورحّب عطوفة مدير سلاح اللاسلكي الملكي بالحضور وأكد على أهمية العلاقة الاستراتيجية والشراكة المستمرة مع الشركة. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية بالتزامن مع احتفالات المملكة بالأعياد والمناسبات الوطنية (عيد الاستقلال، عيد الجلوس، يوم الجيش والثورة العربية الكبرى).
وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين، خاصة أن أورنج الأردن المزوّد الحصري لخدمات الاتصالات للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، حيث تواصل الشركة تزويد قواتنا المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية بخدمات الخط الثابت التي تشمل الفايبر للأعمال، الـ ADSL، خطوط الاتصال بالإنترنت(ILL) ،IPVPN وAPVPN، بالإضافة إلى الشبكة الهاتفية (PSTN).
وأكّد المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات لدى أورنج الأردن، سامي سميرات، أن هذه الاتفاقية تعدّ تجسيداً لاهتمام الشركة بمتطلبات حماة الوطن، وتمثل حرصها المستمر على تصميم وإطلاق عروض وخطوط وحملات تلبي احتياجاتهم وتبقيهم دوماً على اتصال بكل ما يهمهم نظراً لدورهم في الحفاظ على أمن المملكة.
وأضاف سميرات أن الشركة تعتز بشراكتها الممتدة لنحو 20 عاماً مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والتي تواصل من خلالها تقديم مجموعة متكاملة من أفضل الحلول والخدمات وبكفاءة عالية، ممثلة بذلك السند لهذه المؤسسة الوطنية الهامة في كافة أعمالها.


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