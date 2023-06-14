التقنيات الحيوية الصيدلانية في عمان الأهلية .. أول تخصص من نوعه في المنطقة

وطنا اليوم:قال الأستاذ الدكتور محمد الطناني عميد كليتي الصيدلة والعلوم الطبية المساندة في جامعة عمان الاهلية أن الجامعة استحدثت تخصص التقنيات الحيوية الصيدلانية لدرجة البكالوريوس والذي تم اعتماده الخاص ليبدأ القبول به بداية العام الدراسي المقبل.

وأضاف الدكتور الطناني في مقابلة مع قناة رؤيا التلفزيونية (برنامج دنيا يا دنيا) أن جامعة عمان الأهلية قامت بإجراءات هامة على صعيد الصناعات الدوائية منها افتتاح هذا التخصص

وضح الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية التشخيصية عبر مركز البحوث الدوائية والتشخيصية وعلى أعلى مستوى (شبيه بإنجلترا وربما أفضل)، كما تم إقامة (بيت للحيوان) بأحدث التقنيات وكأنه مستشفى حيث يضم أحدث الأجهزة التي تستطيع (دون أن تقتل الحيوان ) عبر التجارب متابعة فعل الدواء من خلال الأجهزة الحديثة .

كما أن الجامعة قامت بتطوير المناهج وتحديثها لتطابق متطلبات العصر والتقدم العلمي.

وقال الدكتور الطناني: إن التقنيات الحيوية الصيدلانية تعالج بالبروتين والخلايا والأمصال والمضادات الجينية حيث يمكن إقفال (جين) وفتح (جين) آخر، وهو تصنيع مستمر لإنتاج الدواء وجودته، ويستخدم فيه الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن الكشف بسرعة عن نوعية الدواء وفاعليته وماذا سيحصل عبر التجارب السريرية ومدى تأثيره.

وذلك على عكس السابق حيث تحتاج عملية اكتشاف دواء معين لوقت طويل وسنوات وتكلفة عالية جداً، مع إمكانية فشل الدواء .. بعد تجارب أنابيب الاختبار والتجربة على الحيوانات ثم التجارب السريرية.كما أن استخدام الدواء الكيميائي قد يشفي من حالة ويصيب أخرى في الجسم.. وهو الأمر الذي استدعى تطوير علاج من خلال التكنولوجيا يتوجه ضد المرض مباشرة ويصل للهدف… كما في التقنيات الحيوية الصيدلانية التي تعتمد على انتاج أدوية من خلال الخلايا والأمصال والجينات … وهذا هو المستقبل الواعد على هذا الصعيد..

واختتم قائلاً: التقنيات الحيوية الصيدلانية وضعت الأردن على الخارطة العالمية بهذا الموضوع وان شاء الله نكتشف ادوية جديدة تكون من الأردن بإذن الله عبر هذه التقنيات.

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