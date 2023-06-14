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تصريح هام لوزير التعليم العالي والبحث العلمي حول القرار الكويتي

14 يونيو 2023
تصريح هام لوزير التعليم العالي والبحث العلمي حول القرار الكويتي

وطنا اليوم:أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، الأربعاء، أن قرار الكويت إيقاف ابتعاث طلبتها في 4 تخصصات طبية إلى الأردن “لا يعتبر الأول”، حيث سبق أن أوقفت هذه الدولة الابتعاث سابقا.
وأضاف محافظة وهو وزير التربية والتعليم أيضا، خلال مناقشة لجنة التعليم والشباب النيابية جملة من القضايا المتعلقة بقطاع التعليم، أن “الكويت لم توقف اعتمادية التعليم الأردني، إنما أوقفت الإيفاد فقط لكليات الطب”.
وأرسلت وزارة التعليم الكويتية وفدًا إلى الأردن خلال شهر نيسان الماضي، واطلعوا على آلية العمل في جامعتي الأردنية والعلوم والتكنولوجيا، حيث يدرس ما يزيد عن 700 طالب كويتي في الجامعتين في تخصصات طبية، بحسب محافظة.
وقال إن “الوفد أنهى جولته الميدانية وزود الوزارة بالملاحظات النهائية وعلى ذلك تم اتخاذ القرار”، مشيرًا إلى أن الوزارة “لا تعلم الأسباب أو فحوى التقرير”.
وتابع أن مجلس الأمة الكويتي “طلب معلومات” من وزارة التعليم العالي حيث “سيتم متابعة الموضوع وما مخرجات الاجتماعات حول الموضوع والنتائج النهائية”، لافتا إلى “أخبار مبشرة حول الموضوع بإمكانية العدول عن القرار”.
وقال: “تعليمنا الجامعي مميز وكليات الطب تواكب التكنولوجيا وما يستجد على القطاع، وتضاهي بالمساقات التي تقدمها أبرز الجامعات العالمية المتقدمة”.
رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية طالب الصرايرة، تحدث عن إمكانية زيارة وفد نيابي للكويت “للوقوف على الموضوع ومتابعته”


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