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الصحة: جميع أنواع الأدوية متوفرة وبكميات كافية

14 يونيو 2023
الصحة: جميع أنواع الأدوية متوفرة وبكميات كافية

وطنا اليوم:أكد مدير إدارة التزويد في وزارة الصحة ماهر الزيود، أنّ جميع أنواع الأدوية متوفرة منذ 15 أيار الماضي وبكميات كافية في مراكز ومستشفيات الوزارة وفي حال عدم توفر أي نوع يكون لظروف خارجة عن وزارة الصحة وقد تكون الانقطاعات عالمية وليست فقط في الاردن.
وقال الزيود في تصريح صحفي، إن الأدوية البديلة متوفرة في حال عدم وجود الأدوية الأصلية، ويستطيع المريض أن يصرف علاجه على حساب التأمين الصحي من الصيدليات الخاصة في حال عدم وجوده في المراكز والمستشفيات، وفق ما جاء عبر إذاعة الأمن العام.
وبين أنّ رؤساء أقسام الصيدلة يستطيعون طلب سد النقص، من مدراء المراكز والمستشفيات وفي حال عدم تجاوبهم لهم الحق في التواصل مع مديري الصحة مباشرة لطلب كميات الدواء التي يحتاجونها


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