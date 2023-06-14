تراجع رهيب في مبيعات الوجبات السريعة بالأردن

وطنا اليوم:قدر نقيب أصحاب المطاعم ومحال الحلويات، عمر العواد، الأربعاء، نسبة تراجع مبيعات القطاع بنحو 60 في المئة في شهري أيار/مايو الماضي، وحزيران/يونيو الحالي، عن المدة ذاتها من العام الماضي.

وقال العواد، إن استمرار تراجع القدرة الشرائية للأردنيين، أدى إلى تراجع المبيعات في قطاع المطاعم والحلويات، بشكل “رهيب”.

وأضاف أن الإقبال على المطاعم، رغم ضعفة، يتمثل في طلب الوجبات السريعة “البرغر والشاورما والسناكات”.

ويحتاج القطاع التجاري في الأردن، إلى ضخ سيولة في أيدي المواطنين، من أجل رفع قدرتهم الشرائية، مما يسهم في تحرك الأسواق، وفقا للعواد.

ويأمل العواد، أن يتحسن الإقبال على المطاعم، بعد انقضاء عطلة عيد الأضحى، وبدء زيارة المغتربين والسياح إلى الأردن، طوال موسم الصيف