الملك يلتقي عاهل بلجيكا في عمان

وطنا اليوم:التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في بيت الأردن اليوم الثلاثاء، جلالة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، الذي بدأ زيارة عمل للأردن تستمر يومين.

وتطرق اللقاء إلى سبل توطيد العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين وتعزيز التعاون بينهما في شتى المجالات.

وأقام جلالة الملك مأدبة عشاء تكريما لجلالة الملك فيليب.

ويحضر جلالة ملك بلجيكا خلال زيارته للأردن، تمرينا عسكريا مشتركا بين القوات المسلحة في البلدين