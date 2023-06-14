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صحف سعودية تنشر قرار السماح باستيراد المواشي من الاردن

14 يونيو 2023
صحف سعودية تنشر قرار السماح باستيراد المواشي من الاردن

وطنا اليوم – نشرت صحف سعودية خبر بان السلطات السعودية سمحت باستيراد الاغنام من الاردن وتركيا وتايلند وجاء في الخبر

سمحت وزارة البيئة والمياه والزراعة باستيراد المواشي الحية من مملكة تايلند، جاء ذلك بعد قيام فريق فني من وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) بزيارة تايلند، وأوصى الفريق السماح باستيراد المواشي الحية.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد وافقت، أخيراً، على إعادة استيراد المواشي الحية من الأردن وتركيا، بعد أن قررت في وقت سابق فرض حظر مؤقت على استيراد المواشي، بناء على النشرة التحذيرية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، التي تفيد بوجود إصابات بمرض الحمى القلاعية في تركيا.

ووجه اتحاد الغرف خطابا (اطلعت «عكاظ» على مضمونه) أشار فيه إلى خطاب وزارة التجارة المعطوف على برقية وزارة البيئة والمياه والزراعة، يوضح قيام فريق فني من وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) بزيارة تايلند في منتصف شهر شعبان، للنظر في إمكانية فتح استيراد المواشي الحية والوقوف على الوضع الصحي البيطري وخدمات المحاجر والخدمات البيطرية ووضع الاشتراطات الصحية بما يتناسب مع شروط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وكذلك الشروط الخاصة بالمملكة، وحيث أوصى الفريق بالسماح باستيراد المواشي الحية، وهو ما دفع وزارة البيئة لإصدار قرار في شهر شوال الماضي يسمح باستيراد المواشي الحية.


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