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ايقاف حركة الملاحة في خليج العقبة وعاصفة غبارية تضرب المدينة

منذ دقيقتين
ايقاف حركة الملاحة في خليج العقبة وعاصفة غبارية تضرب المدينة

وطنا اليوم:أعلنت الهيئة البحرية الاردنية، مساء اليوم الثلاثاء، عن ايقاف تام لحركة الملاحة في خليج العقبة (بواخر وقوارب زجاجية) بسبب الحالة الجوية.
واشارت الى أن سرعة الرياح بلغت ٣٠ عقدة شمالي، بحسب ما نقلت اذاعة الامن العام.
ومن جهتها اشارت دائرة الارصاد الجوية الى ان عاصفة غبارية تضر في مدينة العقبة الان.
وبدأت المملكة تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر تدريجيا كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر لفترات محدودة خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية من المملكة بما فيها البحر الميت قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد أحيانا، والرياح غربية معتدلةالسرعة تنشط خلال ساعات العصر مما تؤدي الى اثارة الغبار خاصة في الاجزاء الغربية والجنوبية الغربية من المملكة.
الى ذلك جددت مديرية الأمن العام بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر في ظل تساقط الأمطار وخاصة أثناء القيادة والابتعاد عن التتابع القريب والالتزام التام بتوجيهات مرتبات الإدارات المرورية المنتشرين على مختلف الطرق في ظل تأثر بعض المناطق برياح محملة بالغبار وتؤثر على مدى الرؤية الأفقية.


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