وفد سفارة المكسيك يزور جامعة فيلادلفيا‎

وطنا اليوم:نظم قسم الإرشاد النفسي في جامعة فيلادلفيا لقاء مع السفارة المكسيكية والوفد الأكاديمي المرافق من المؤسسة التعليمية (El Colegio de México) لبحث سبل التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجامعتين ومختلف المؤسسات التعليمية في المكسيك وقد كان باستقبال الوفد رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح ونائب الرئيس الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي وعميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور محمد عبيدالله ورئيسة قسم الإرشاد النفسي الدكتورة لينة عاشور ومديرة العلاقات الدولية الدكتورة أماني جرار.

وقد تضمن الوفد سعادة سفير المكسيك روبيرتو رودريغيز هيرنانديز وقنصل دولة المكسيك بالإضافة للدكتورة لوسي بدروزا والدكتورة انا كوفاروبياس والدكتور الفرنسو مدينا من مركز الدراسات الأسيوية الإفريقية من جامعة (El Colegio de México).

وقد أكد رئيس الجامعة على الاهتمام الذي توليه الجامعة لمد جسور التعاون مع المؤسسات التعليمية المكسيكية في مجالات تبادل الخبرات وإجراء المشاريع البحثية والعلمية المشتركة وتوفير فرص تبادل أكاديمي لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.

من جانبه أكد السفير المكسيكي عن سعادته لهذه الزيارة شاكراً الجامعة على دعوتها وفتح آفاق التعاون مع المؤسسات التعليمية المكسيكية. كما اطلع السفير وأعضاء الوفد على مسيرة الجامعة وتطورها وبرامجها وأولوياتها.

واختتمت الزيارة بتقديم درع الجامعة لسعادة الضيف بالإضافة لهدايا رمزية لأعضاء الوفد.