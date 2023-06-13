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فيلادلفيا تقيم يوم صحي توعوي في مخيم غزة / جرش‎

منذ ساعة واحدة
فيلادلفيا تقيم يوم صحي توعوي في مخيم غزة / جرش‎

وطنا اليوم:قامت لجنه خدمه المجتمع المحلي بكليه العلوم / جامعه فيلادلفيا يوم الخميس الموافق8/6/2023 وبمشاركه كل من كلية التمريض, العلوم الطبية المساندة, الصيدلة, الهندسة والحقوق بإقامه يوم صحي توعوي بمركز مجتمعي محلي UPA في مخيم غزه / جرش. وقد شمل هذا اليوم توزيع اجهزه لقياس الضغط لمرضى الضغط المرتفع من كبار السن. بالإضافة الى فحوصات الدم (زمره الدم، قوه الدم) والتي قام بها طلاب كليه العلوم (نادي الجيل القادم next generation).
كما وشمل اليوم الصحي عياده العلاج الطبيعي وعياده الصحة الجسدية والغذائية والعيادة الارشادية للتداخلات الدوائية والفيتامينات الضرورية لكبار السن. كما وقام طلاب جامعه فيلادلفيا بزراعه الحديقة التابعة للمركز.

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