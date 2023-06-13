أمطار غزيرة في الطفيلة والكرك والأزمات يحذر

وطنا اليوم:بدأت بعض مناطق المملكة بالتأثر بحالة عدم الاستقرار الجوي، حيث شهدت محافظتي الطفيلة والكرك تساقطا غزيرا للأمطار بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

ومن المرجح أن تتقدم السُحب الماطر تدريجياً للشرق لتؤثر على أجزاء عِدّة من المملكة ساعات ما بعد ظهر الثلاثاء وتشمل العاصمة عمان، وتترافق بهطول زخات من الأمطار قد تكون غزيرة لفترة قصيرة، و يصحهبا حدوث الرعد أحياناً، و لا يُستبعد أن يُرافق السُحب الرعدية نشاط في سرعة الرياح الهابطة والتي تؤدي إلى تشكل عواصف غبارية مؤقتة وبالتالي تدني لافت في مدى الرؤية الأفقية.

من جهته دعا المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات المواطنين اليوم الثلاثاء، لأخذ الحيطة والحذر في ظل حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة مع ساعات الظهيرة والتي قد يرافقها هطولات مطرية في مناطق متفرقة وأجواء مغبرة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، حسب النشرات الجوية الصادرة.

وحذر المركز من احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة البحر الميت، بالاضافة لخطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

كما حذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وانعدامها احياناً على الطرق الصحراوية.

ودعا المركز لأخذ التدابير الوقائية المناسبة خاصة لمرضى التحسس والجهاز التنفسي.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء معتدلة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء مثيرة للغبار، خصوصا في مناطق البادية.

وتنخفض درجات الحرارة قليلاً، يوم الخميس، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء مثيرة للغبار ،في مناطق البادية.

ويطرأ الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر مثيرة للغبار، لا سيما في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 – 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 – 18 وفي المرتفعات الشمالية 26 – 15، وفي مرتفعات الشراة 25 – 16، وفي مناطق البادية 33 – 21، وفي مناطق السهول 29 – 20، وفي الأغوار الشمالية 36 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 26، وفي البحر الميت 37 – 25، وفي خليج العقبة 38 – 25 درجة مئوية