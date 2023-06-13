بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الجيش يؤجل أقساط صندوقي التعاون والادخار

منذ ساعة واحدة
الجيش يؤجل أقساط صندوقي التعاون والادخار

وطنا اليوم:أجلت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، القسط الشهري للسلف الممنوحة للضباط وضباط الصف والأفراد من صندوقي التعاون والادخار لشهر حزيران 2023.
ويأتي هذا القرار بتوجيهات من رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي تخفيفاً من الأعباء المالية على منتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

16:26

نصف مليار دينار ديون مُستحقة لشركات الكهرباء على المواطنين

16:23

ايقاف حركة الملاحة في خليج العقبة وعاصفة غبارية تضرب المدينة

16:17

تحويل 48 مليون دولار إضافية لبرنامج أردني يدعم متضررين من كورونا

16:12

مياه اليرموك تبدأ حملة لتحصيل الذمم المتراكمة على المشتركين

16:06

ملك بلجيكا يصل الأردن في زيارة عمل

16:01

وسط اشتباكات عنيفة.. شهيد و3 اصابات برصاص الاحتلال في نابلس

15:54

توضيح حول إحرام المسافر بالطائرة بنية الحج

15:45

وفد سفارة المكسيك يزور جامعة فيلادلفيا‎

15:41

فيلادلفيا تقيم يوم صحي توعوي في مخيم غزة / جرش‎

15:38

كابيتال بنك يطلق برنامج Capital MD مخصصاً للقطاع الطبي لتسهيل معاملات أعضاءه المصرفية‎

15:33

أمطار غزيرة في الطفيلة والكرك والأزمات يحذر

15:28

الأوقاف: لا يجوز شرعا استخدام تأشيرات غير مخصصة لأداء الحج

وفيات

وفيات الثلاثاء 13-6-2023وفيات الإثنين 12-6-2023وفيات الاحد 11-6-2023الدكتورة دهمه الحجايا تنعى اللواء سلمان المعايطةوفاة اللواء الركن المتقاعد سلمان المعايطة