الجيش يؤجل أقساط صندوقي التعاون والادخار

وطنا اليوم:أجلت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، القسط الشهري للسلف الممنوحة للضباط وضباط الصف والأفراد من صندوقي التعاون والادخار لشهر حزيران 2023.

ويأتي هذا القرار بتوجيهات من رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي تخفيفاً من الأعباء المالية على منتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك