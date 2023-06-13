صالح الشرباتي لاعب منتخب جامعة عمان الأهلية للتايكواندو يظفر بذهبية بطولة الجائزة الكبرى

وطنا اليوم:تمكن لاعب منتخب جامعة عمان الأهلية والمنتخب الوطني للتايكواندو صالح الشرباتي من الظفر بالميدالية الذهبية لمنافسات وزن تحت 80 كغم في ختام منافسات الجولة الأولى من بطولة الجائزة الكبرى والتي أقيمت في العاصمة الإيطالية روما.

واستهل الشرباتي “حامل فضية أولمبياد طوكيو” مشواره في البطولة بالفوز على لاعب أمريكا بجولتين دون مقابل في دور الـ 32، ثم تجاوز لاعب أوزبكستان في الدور ثمن النهائي بنفس النتيجة، قبل أن يواصل تألقه في الدور ربع النهائي بالفوز على لاعب البرازيل وتجاوز اللاعب الكوري الجنوبي في الدور نصف النهائي بجولتين مقابل جولة واحدة.

وفي النزال النهائي لمنافسات وزن تحت 80 كغم تمكن لاعب منتخب جامعة عمان الأهلية من حصد الميدالية الذهبية بعد فوزه على اللاعب الإيراني بجولتين مقابل جولة واحدة، وبهذه الميدالية رفع الشرباتي حصيلة الأردن في تاريخ مشاركاتها ببطولة الجائزة الكبرى إلى 12 ميدالية توزعت على 5 ذهب و4 فضة و3 برونز.

والجدير بالذكر أن هذه الميدالية تعد أول ميداليات الأردن في بطولة الجائزة الكبرى لهذا العام، بالإضافة إلى أنها ثالث ميداليات الشرباتي في البطولة حيث سبق وأن حصد ذهبية جولة صوفيا عام 2019 وفضية جولة موسكو عام 2018.