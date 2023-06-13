بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

أعمال فيلادلفيا تعقد ورشة عمل بعنوان المخاطر النفسية والاجتماعية للعاملين في المؤسسات الصحية‎‎

منذ ساعتين
أعمال فيلادلفيا تعقد ورشة عمل بعنوان المخاطر النفسية والاجتماعية للعاملين في المؤسسات الصحية‎‎

وطنا اليوم:انطلاقًا من دور كلية الأعمال في جامعة فيلادلفيا بنشر الوعي والثقافة المجتمعية بالتشارك مع القطاعات ذات العلاقة، عقد قسم إدارة المستشفيات وبالتعاون الهيئة الطبية الدولية محاضرة بعنوان: “المخاطر النفسية والاجتماعية للعاملين في المستشفيات والمؤسسات الصحية “، حيث رحب عميد كلية الأعمال الدكتور محمد الصمادي بالضيف الكريم وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة الحضور، وأشار إلى أهمية الصحة النفسية لما لها من أثر على تمكين الإنسان من مواجهة ضغوط الحياة، وتحقيق إمكاناته، والتعلّم والعمل بشكل جيد، والمساهمة في مجتمعه المحلي.
قام بتقديم المحاضرة الأخصائي النفسي في الهيئة الطبية الدولية السيد محمد زريقات، والتي أشار فيها إلى أهم المخاطر النفسية التي يمكن أن يتعرض لها العاملون في المؤسسات الصحية ومدى شيوع هذه المخاطر وأثرها على الفرد والمؤسسات الصحية والمجتمع ككل، كما تتطرق لمفهوم الصحة والصحة النفسية، واستعرض الاضطرابات النفسية الأكثر شيوعاً بين العاملين في المؤسسات الصحية وطرق الوقاية منها. وفي نهاية المحاضرة تم تكريم المحاضر بمشاركة رئيس قسم إدارة المستشفيات الدكتور عاطف الراعوش، ومنظم الفعالية الدكتور عدي الصمادي.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

12:22

قتلى ومصابون.. مدينة بريطانية على موعد مع صباح مروع

12:16

تحقيق يكشف مصدر فايروس كورونا في العالم

12:16

الجمهور يؤيد قرار التربية بيع الكتب بسعر الورق!!

12:12

الزراعة تدعو إلى شراء الأغنام البلدية خلال عيد الأضحى

12:05

تصريح من مصدر عسكري مسؤول

12:03

الجيش: إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة

12:01

وفاتان وإصابتان بانهيار جدار استنادي في عمّان

11:32

صالح الشرباتي لاعب منتخب جامعة عمان الأهلية للتايكواندو يظفر بذهبية بطولة الجائزة الكبرى

11:26

الساكت: هذا الذي كنا نتحدث عنه مراراً

11:26

إصدار 300 عقوبة بديلة عن الحبس في أيار الماضي

10:33

الأمن العام يحذر من الحالة الجوية المتوقعة

10:27

الحاج توفيق: نتطلع إلى شراكات اقتصادية فاعلة بين الأردن والسعودية

وفيات

وفيات الثلاثاء 13-6-2023وفيات الإثنين 12-6-2023وفيات الاحد 11-6-2023الدكتورة دهمه الحجايا تنعى اللواء سلمان المعايطةوفاة اللواء الركن المتقاعد سلمان المعايطة