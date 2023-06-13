أعمال فيلادلفيا تعقد ورشة عمل بعنوان المخاطر النفسية والاجتماعية للعاملين في المؤسسات الصحية‎‎

وطنا اليوم:انطلاقًا من دور كلية الأعمال في جامعة فيلادلفيا بنشر الوعي والثقافة المجتمعية بالتشارك مع القطاعات ذات العلاقة، عقد قسم إدارة المستشفيات وبالتعاون الهيئة الطبية الدولية محاضرة بعنوان: “المخاطر النفسية والاجتماعية للعاملين في المستشفيات والمؤسسات الصحية “، حيث رحب عميد كلية الأعمال الدكتور محمد الصمادي بالضيف الكريم وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة الحضور، وأشار إلى أهمية الصحة النفسية لما لها من أثر على تمكين الإنسان من مواجهة ضغوط الحياة، وتحقيق إمكاناته، والتعلّم والعمل بشكل جيد، والمساهمة في مجتمعه المحلي.

قام بتقديم المحاضرة الأخصائي النفسي في الهيئة الطبية الدولية السيد محمد زريقات، والتي أشار فيها إلى أهم المخاطر النفسية التي يمكن أن يتعرض لها العاملون في المؤسسات الصحية ومدى شيوع هذه المخاطر وأثرها على الفرد والمؤسسات الصحية والمجتمع ككل، كما تتطرق لمفهوم الصحة والصحة النفسية، واستعرض الاضطرابات النفسية الأكثر شيوعاً بين العاملين في المؤسسات الصحية وطرق الوقاية منها. وفي نهاية المحاضرة تم تكريم المحاضر بمشاركة رئيس قسم إدارة المستشفيات الدكتور عاطف الراعوش، ومنظم الفعالية الدكتور عدي الصمادي.