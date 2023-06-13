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الأمن العام يحذر من الحالة الجوية المتوقعة

منذ ساعتين
الأمن العام يحذر من الحالة الجوية المتوقعة

وطنا اليوم:دعت مديرية الأمن العام إلى أخذ الحيطة والحذر، في ظل حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة مع ساعات الظهيرة والتي قد يرافقها هطولات مطرية في مناطق متفرقة وأجواء مغبرة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، حسب النشرات الجوية الصادرة.
وأهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين ضرورة الابتعاد عن مواقع تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الجنوبية وفي منطقة البحر الميت.
وأكدت على ضرورة التأني أثناء القيادة وخاصة على الطرقات التي قد تشهد غباراً كثيفاً أو هطولات مطرية، والتعاون مع الدوريات المنتشرة للدلالة والإرشاد.
كما أهابت المديرية إلى اتخاذ التدابير الوقائية والاحتفاظ بالعلاجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي والربو والحساسية، مهيبة بالجميع متابعة النشرات الدورية عن الجهات المعنية و عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) إن دعت الحاجة لذلك


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