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أوائل الطلبة في امتحان الشامل (أسماء)

منذ ساعتين
أوائل الطلبة في امتحان الشامل (أسماء)

وطنا اليوم:أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني، أسماء الطلبة الأوائل في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة “الشامل”، بحسب المسارات والبرامج الدراسية الأساسية للخطط الدراسية الجديدة.
وقال العجلوني “لقد بلغ عدد المشتركين في هذه الدورة (5966) خمسة آلاف وتسعمائة وستة وستين طالب وطالبة، تقدم منهم للامتحان بورقة أو أكثر (5956) طالب وطالبةً، توزعوا على (51) إحدى وخمسين كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، في (89) تسعة وثمانين برنامجا (تخصصاً) دراسيا، وقد تغيب عن الامتحان بجميع أوراقه (10) عشرة طلاب، وتم ضبط (11) إحدى عشرة مخالفة أثناء الامتحان، وقد بلغ عدد الطلبة الذين استكملوا متطلبات النجاح في الامتحان لهذه الدورة (4010) أربعة آلاف وعشرة طلاب وبذلك تكون نسبة النجاح العامة في الامتحان (67,2%) سبعة وستون واثنان من عشرة في المئة، وهي ضمن نسبة النجاح العامة في الامتحان الشامل، وأعلى بقليل من نسبة النجاح العامة في الدورة السابقة.

وتاليا الأسماء:

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