الأردن يستورد 7430 مركبة الشهر الماضي

وطنا اليوم:بلغ مجموع المركبات التي تم استيرادها إلى المملكة خلال الشهر الماضي 7430 من مختلف الأصناف.

وحسب ممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها في غرفة تجارة الأردن ورئيس النقابة العامة لوكلاء السيارات سلامة الجبالي، موزعة على 2101 مركبة بنزين، و 2008 مركبة هجين و 3321 مركبة كهرباء.

وأشار في بيان اليوم الثلاثاء ، إلى أن قيمة مستوردات المملكة من الدواليب المدنية والإطارات بلغت خلال الشهر الماضي 5.3 مليون دينار، و 2.5مليون دينار من المدخرات الكهربائية والبطاريات ونحو 950 الف دينار من الزيوت و الشحوم و 9.2 مليون دينار من المحركات وقطع السيارات .

وأوضح الجبالي إن هذه الأرقام بناء على بيانات صادرة عن الجمارك الأردنية.

ولفت الجبالي إلى أن غرفة تجارة الأردن تقوم بإعداد دراسة تحليلية لقطاع المركبات وقيمة مستوردات القطاع بشكل شهري ودوري