ظهور خنازير برية في منطقة ناطفة بإربد

وطنا اليوم:شهدت منطقة ناطفة غرب محافظة إربد ظهور خنازير برية بين الأحياء السكنية ، وفق ما أفاد به شهود عيان.

وقال الشهود إن الخنازير تسبب بحالة من الذعر والهلع لسكان المنطقة الذين طالبوا الجهات المعنية بالوقوف على الأمر، تفاديا من وقوع إصابات وأضرار.

وأشاروا إلى أنهم لن يتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، نتيجة لظهور هذه الحيوانات ما قد يهدد حياتهم خصوصا الأطفال وكبار السن.