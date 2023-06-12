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الأمديست يعتمد جامعة البترا مركزًا لامتحان التوفل “IBT”

منذ 19 ثانية
الأمديست يعتمد جامعة البترا مركزًا لامتحان التوفل “IBT”

وطنا اليوم:وقعت جامعة البترا والمركز الأمريكي (الأمديست) اتفاقية لاعتماد مركز التعليم المستمر في جامعة البترا لإجراء امتحانات TOFEL- IBT.
واستقبل رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم المدير الإقليمي للمركز الأمريكي الأمديست نور الرشيد، ومديرة الامتحانات في المركز الأمريكي فرينارد فاخوري، وبحث معهما أفق التعاون الثقافي، وعقْد دورات تدريبية مشتركة بين الجامعة والمركز الأمريكي.
وقال مدير مركز التعليم المستمر في الجامعة سعد المغربي إن الجامعة ستباشر بعقد الامتحانات داخل الحرم الجامعي اعتباراً من مطلع الشهر المقبل تموز 2023.
يذكر أن امتحان TOFEL- IBT هو شرط لقبول الطلبة في الدراسات العليا في الجامعات، بالإضافة إلى كونه معتمدًا للقبول في الجامعات الأمريكية.
وحضر اللقاء كلٌّ من عميد القبول والتسجيل الدكتور ناصر الجمل، والمستشار القانوني للجامعة الدكتورة عبير القيسي، ورئيس قسم اللغة الإنجليزية الدكتور محمد الشناق، ومدير مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع سعد المغربي. ووقع الاتفاقية نيابة عن رئيس جامعة البترا سعد المغربي، وعن المركز الأمريكي نور الرشيد. وفي ختام اللقاء قدم رئيس الجامعة درع الجامعة إلى الرشيد.
https://www.uop.edu.jo/Ar/News/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%84.aspx

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