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الفايز يستشهد بحديث الشيخ صباح الاحمد: أنا أشهد بالمستوى العالي الذي يمتاز به التعليم في الأردن

منذ ساعة واحدة
الفايز يستشهد بحديث الشيخ صباح الاحمد: أنا أشهد بالمستوى العالي الذي يمتاز به التعليم في الأردن

وطنا اليوم – قال النائب السابق غازي ابوجنيب الفايز في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل فيسبوك ردا على قرار وزير التعليم العالي الكويتي بوقف الابتعاث بالتخصصات الطبية في الجامعات الاردنية ، حيث قال الفايز :

وأنا أتابع ردود الفعل على قرار وزير التعليم العالي في دولة الكويت الشقيقة المتضمن وقف ابتعاث الطلبه في التخصصات الطبية للدراسة في الجامعات الأردنية. عادت بي الذاكرة إلى عام ١٩٩٩ عندما قابلت المغفور له بإذن الله سمو الشيخ صباح الأحمد آنذاك واطلعت سموه على مستوى التعليم في الجامعات الاردنية ومستوى الرعاية الصحية في المستشفيات، قال سموه انا أشهد بالمستوى العالي الذي يمتاز به التعليم في الأردن، ووجه الحكومة الكويتية لابتعاث الطلبة إلى الأردن للدراسة في جامعاتها.
اعتزازي كبير بشهادة سموه وثقته بجامعاتنا، وأملي بسمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي إعادة النظر بقرار وقف الابتعاث للجامعات الاردنية، مقروناً بالطلب من دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة معالجة الخلل – أن وجد – وإعادة الثقة بالتعليم العالي بجامعاتنا التي خرجت عشرات الآلاف من أبناءنا طلبة الكويت خلال عقدين من الزمن الذين أصبحوا سفراء للاردن بلدهم الثاني وقادة مميزين في وطنهم الأم.

 


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