كاتب كويتي يُعلق على قرار وقف الابتعاث للتخصصات الطبية في الاردن وطبيب سعودي: اطباء الاردن مميزين

وطنا اليوم – قال الكاتب والصحفي الكويتي داهم القحطاني في تغريدة له تعليقا على قرار وزير التعليم العالي الكويتي وقف الابتعاث في التخصصات الطبية في الجامعات الاردنية والمصرية :

الآن وبعد أن اتضح أن قرار وقف الابتعاث للتخصصات الطبية للأردن ومصر اتخذ على عجل ، وتم بسياسة البتر لا المعالجة .

– وأن هناك شبهة تنفيع لجامعات خاصة ( الجامعة الأمريكية للعلوم الطبية – كلية التمريض في جامعة الشرق الأوسط الأمريكية )

– وربما الدفع لدراسة تخصصات غير طبية في جامعات خاصة .

– ولأن توقيت القرار قاتل وغير نزيه.

القرار مشبوه من حيث التوقيت ومن حيث المعالجة .

وتساءل القحطاني في تغريدة له رصدتها وطنا اليوم هل يوجد جهاز اعتماد أكاديمي يوصي بوقف الابتعاث لمصر والأردن لتراجع المستوى الفني لكليات الطب ثم يبقي على الاعتراف ويسمح للطلبة للدراسة على حسابهم الخاص !!

هذا يعني أن هدف القرار زيادة حصة الجامعات الخاصة الكويتية من الابتعاث الداخلي عبر ايجاد أي مبرر لوقف الابتعاث الخارجي .

الآن وبعد أن اتضح أن قرار وقف الابتعاث للتخصصات الطبية للأردن ومصر اتخذ على عجل ، وتم بسياسة البتر لا المعالجة .

– وأن هناك شبهة تنفيع لجامعات خاصة ( الجامعة الأمريكية للعلوم الطبية – كلية التمريض في جامعة الشرق الأوسط الأمريكية )

– وربما الدفع لدراسة تخصصات غير طبية في جامعات… pic.twitter.com/e2m4qN1DjB — داهم القحطاني (@dahemq) June 10, 2023

وعلق الدكتور نوبر الهويش طبيب استشاري في مستشفيات الكويت حيث قال :

‏كطبيبة استشارية أعمل في وزارة الصحة منذ سنوات وتدرب تحت اشرافي الكثير من الأطباء حديثي التخرج من جامعات عريقة في الاردن ومصر وغيرهما

أرى أن قرار وزير التعليم العالي المتعلق في إيقاف الابتعاث للتخصصات الطبية في مصر والأردن قرار غير مدروس ولايصب في مصلحة التعليم ولا القطاع الطبي.

فهد القحطاني من السعودية قال في تعلق له على تغريدة دهم القحطاني :

‏‎بحكم اني سعودي .. وما اعرفه أن جامعات الاردن تخرّج اطباء بتميّز ..

وبالنسبة لجامعات مصر الشقيقة فأرى انه يجب على دول الخليج ينظرون في مسألة الابتعاث لها بجميع التخصصات وليس الطب فقط.