مدير الامتحانات يوضح حول اسئلة امتحان الثانوية العامة

وطنا اليوم – قال مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة :إن واضعي أسئلة امتحان التوجيهي هم من المشرفين التربويين، بحيث يكون لكل مبحث لجنة لوضع الأسئلة ، مشددا على أن جميعهم من موظفي الوزارة ، وقريبون من المعلمين والطلبة.

وأضاف كنانة أن واضع الأسئلة يخضع ورقة الامتحان لمعايير ومواصفات بحيث تكون هناك نسبة 40 % للقدرات العادية و 40 % للقدرات المتوسطة و 20 % للمهارات العقلية العليا تؤخذ من المنهاج ككل.

وحول طبيعة الأسئلة بين كنانة أنها ستكون سهلة وصعبة بمعنى أن ذلك سيكون بشكل نسبي فإذا عرف الطالب السؤال يكون سهلا و اذا لم يعرفه يكون صعبا.

ونوه كنانة الى أن جميع الأسئلة بجميع المباحث ستكون اختيار من متعدد باستثناء مبحث اللغة العربية “مشترك” ، واللغة الانجليزية “مشترك” ، والرياضيات ، سيكون منها 40 % أسئلة مقالية.

وقال كنانة أنه مطلوب من الطلبة بموجب نص كتاب رسمي حفظ ما يُطلب حفظه داخل المنهاج لأنه من الممكن أن تأتي الأسئلة منها.

وحول عدد الأسئلة قال أن جميع مباحث الاختيار من متعدد سيكون عددها 50 سؤال ولكل سؤال 4 علامات ، أما بقية المباحث سيكون عدد الأسئلة 25 سؤالا ، يتضمن الاختيار من متعدد منها 5 فقرات.

ولفت الى أن مبحث التربية الإسلامية ستكون كلها موضوعية ، منوها الى أن الحفظ مقرر ونتاج مستهدف من ادارة التربية الإسلامية.

وبين كنانة أن أوزان الوحدات موجود في جدول المواصفات ويضعه الخبراء ، حيث يعطى لواضع الأسئلة ، لافتا الى أن غالبية الأسئلة ستكون من نوع القدرات المتوسطة.

ولفت كنانة الى أن صياغة الأسئلة تكون سليمة ولكن الرهبة التي تحدث لدى الطالب أحيانا تربك إجاباته ، داعيا الطلبة الى قراءة الأسئلة بتأن ودون قلق .