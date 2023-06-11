دعاس: استوقفتني تصريحات عدد من المسؤولين السابقين حول قرار الكويت وقف ابتعاث طلبتها للكليات الطبية

وطنا اليوم – كتب الدكتور فاخر الدعاس منسق حملة (ذبحتونا) :

استوقفتني تصريحات عدد من المسؤولين السابقين حول قرار وزارة التعليم العالي الكويتية وقف ابتعاث طلبتها للكليات الطبية في الجامعات الأردنية .

واضاف دعاس احد هؤلاء المسؤولين السابقين أكد أن هذا القرار ناتج عن تراجع جودة التعليم بسبب قيام عدد من الجامعات برفع رسوم الكليات الطبية وقبول أعداد كبيرة من الطلبة فيها. علمًا بأن هذا المسؤول السابق كان أحد عرابي مجازر رفع الرسوم وقام بالتنظير والتبرير لزيادة أعداد المقبولين في الكليات الطبية، عندما كان مسؤولًا.

مسؤول سابق آخر انتقد في سياق حديثه حول الموضوع، التوسع الحكومي في فتح الكليات الطبية، رغم أنه كان من أوائل الداعين لذلك حينما كان مسؤولًا.

سبحان الله .. يغير ولا يتغير، والمنتقد لمطالب الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة – ذبحتونا حين كان مسؤولًا، أصبح من أشد الحاملين لمطالبها بعد “إقصائه”.

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