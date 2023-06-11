هواجس أردنية من خطر انهيار الأونروا بسبب الأزمة المالية

وطنا اليوم:بعد إعلان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” عن إبلاغ بعض الدول (لم تسميها) إدارتها بتقليص مساعداتها المالية بنسبة كبيرة، باتت مشكلة الدعم المالي تشكل هاجسا لدى الحكومات العربية التي تستضيف لاجئين فلسطينيين لديها ومن أبرزها الأردن .

ويصرف الدعم المادي التي تتلقاه الوكالة كرواتب على القطاعات الخدمية التي تخدم المخيمات الفلسطينية مثل المدارس والقطاعات الصحية والخدمية في المخيمات حيث ان اغلاقها يعتبر الغاء لحق العودة وفقا لمراقبين.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حذر في تصريحات سابقة الشهر الجاري، بان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، “على وشك الإنهيار المالي”، داعيا الدول المانحة لتحمل مسؤولياتها ودعم “الأونروا” للوفاء بالتزاماتها تجاه لاجئي فلسطين.

** كم عدد المدارس التابعة لوكالة غوث في الاردن والمرافق الصحية ؟

يبلغ عدد المدارس التابعة لوكالة غوث 169 مدرسة في مختلف نواحي المملكة بالاضافة الى 25 مرفقا صحيا وغيرها من المكاتب الادارية التي تشغل نحو 17 الف موظف في مختلف المجالات لديها حيث ان تقليص الدعم سيشكل مشكلة بطالة جديدة .

** خبير اردني يعلق

وقال حمادة أبو نجمة، الخبير العمالي الدولي، ورئيس المركز الأردني لحقوق العمال اليوم الاحد ، إن انهيار الاونروا سيشكل عبئا جديدا على الحكومة الأردنية من ناحية ارتفاع نسبة البطالة والفقر في الاردن .

واضاف ابو نجمة أن من الصعب على الحكومة أن تعمل على توظيف العاملين في الاونروا لصعوبة الوضع الاقتصادي مشيرا الى أن إغلاقها سيزيد عبئا على الميزانية بشكل كبير .

ويعتقد ابو نجمة ان على الحكومة الاردنية ايجاد حلول لاستمرار الدعم المقدم للوكالة حتى يبقى الوضع العمالي في الاردن متوازنا .

** أين تعمل الاونروا ومتى تأسست ؟

وتأسست وكالة الأونروا عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس بالأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة ،لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم