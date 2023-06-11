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اتفاق على تسهيل الدراسات الطبية للطلبة العراقيين في الأردن

منذ 49 ثانية
اتفاق على تسهيل الدراسات الطبية للطلبة العراقيين في الأردن

وطنا اليوم:عقد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري ونظيره العراقي الدكتور صالح الحسناوي مؤتمراً صحفياً بمقر وزارة الصحة ‏العراقية في بغداد، اليوم الأحد، تحدثا فيه عن افاق التعاون الصحي بين البلدين. ‏
وقدّم الدكتور فراس الهواري، خلال المؤتمر الصحفي الذي جاء عقب اجتماعه والوفد المرافق له مع الوزير العراقي ‏بحضور السفير الأردني في بغداد الدكتور منتصر العقلة وعدد من كبار موظفي وزارة الصحة العراقية، الشكر للحكومة ‏العراقية ولرئيس الوزراء ولوزير الصحة العراقيين على حسن الاستضافة خصوصا خلال زيارته الأولى للعراق.‏
وقال الهواري إنه جرى التباحث حول العديد من القضايا التي تخص التعاون الصحي بين البلدين وأنه تم الاتفاق على تسريع ‏وتيرة هذا التعاون لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين. ‏
من جهته أكد وزير الصحة العراقي الدكتور صالح الحسناوي خلال المؤتمر الصحفي على مضي الوزارة بتنفيذ أولويات ‏البرنامج الحكومي ومنها التعاون مع الدول الأشقاء والأصدقاء بكافة الجوانب ومنها الصحية مع المملكة الاردنية الهاشمية.‏
وتمثلت أبرز أوجه التعاون التي جرى الاتفاق عليها؛ التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال التدريب والتطوير وتبادل ‏الخبرات والصناعات الدوائية وتقديم التسهيلات اللازمة لتسجيل الأدوية في البلدين، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات ‏الأردنية في مجال الأدوية وتسهيل الدراسات الطبية للطلبة العراقيين في الأردن بما يسهم في الارتقاء بالجانب العلمي لكلا ‏البلدين الشقيقين


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