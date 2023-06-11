وطنا اليوم:عقد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري ونظيره العراقي الدكتور صالح الحسناوي مؤتمراً صحفياً بمقر وزارة الصحة العراقية في بغداد، اليوم الأحد، تحدثا فيه عن افاق التعاون الصحي بين البلدين.
وقدّم الدكتور فراس الهواري، خلال المؤتمر الصحفي الذي جاء عقب اجتماعه والوفد المرافق له مع الوزير العراقي بحضور السفير الأردني في بغداد الدكتور منتصر العقلة وعدد من كبار موظفي وزارة الصحة العراقية، الشكر للحكومة العراقية ولرئيس الوزراء ولوزير الصحة العراقيين على حسن الاستضافة خصوصا خلال زيارته الأولى للعراق.
وقال الهواري إنه جرى التباحث حول العديد من القضايا التي تخص التعاون الصحي بين البلدين وأنه تم الاتفاق على تسريع وتيرة هذا التعاون لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.
من جهته أكد وزير الصحة العراقي الدكتور صالح الحسناوي خلال المؤتمر الصحفي على مضي الوزارة بتنفيذ أولويات البرنامج الحكومي ومنها التعاون مع الدول الأشقاء والأصدقاء بكافة الجوانب ومنها الصحية مع المملكة الاردنية الهاشمية.
وتمثلت أبرز أوجه التعاون التي جرى الاتفاق عليها؛ التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال التدريب والتطوير وتبادل الخبرات والصناعات الدوائية وتقديم التسهيلات اللازمة لتسجيل الأدوية في البلدين، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات الأردنية في مجال الأدوية وتسهيل الدراسات الطبية للطلبة العراقيين في الأردن بما يسهم في الارتقاء بالجانب العلمي لكلا البلدين الشقيقين
اتفاق على تسهيل الدراسات الطبية للطلبة العراقيين في الأردن
وطنا اليوم:عقد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري ونظيره العراقي الدكتور صالح الحسناوي مؤتمراً صحفياً بمقر وزارة الصحة العراقية في بغداد، اليوم الأحد، تحدثا فيه عن افاق التعاون الصحي بين البلدين.