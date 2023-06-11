أسرة جامعة البترا تهنئ بذكرى الجلوس الملكي و عيد الجيش وذكرى الثورة العربية

وطنا اليوم:يتقدم الأستاذ الدكتور رامي عبدالرحيم رئيس جامعة البترا وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وجميع طلبة الجامعة بأسمى التهاني إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين للجلوس الملكي، وعيد الجيش، وذكرى الثورة العربية.

داعين المولى عز وجل أن يحفط جلالته ويمتعه بموفور الصحة والعافية