نائب الملك يطلع على سير العمل في برامج شركة تطوير العقبة ومشاريعها

وطنا اليوم:اطلع نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأحد، على سير العمل في برامج شركة تطوير العقبة ومشاريعها.

واستمع سموه خلال ترؤسه اجتماعا بالشركة إلى إيجاز حول مسارات الشحن الجديدة التي أطلقتها الشركة مطلع العام الحالي، والتي استهدفت وفق رئيسها التنفيذي حسين الصفدي الأسواق الأمريكية بزيادة قدرها 17 بالمئة في حجم الصادرات.

وأضاف الصفدي خلال الإيجاز أن الشركة أعدت دراسة لتقييم مخاطر الموانئ ومنطقة الصناعات جنوب العقبة، وتعمل على إنشاء مركز العقبة الرقمي الذي يهدف إلى تطوير النظام البيئي في المدينة، عبر توفير بنية تحتية رقمية ذات مستوى عالمي.

ولفت إلى أن مركز العقبة الرقمي يعد أول مسار ألياف ضوئية بحري بديل يربط قارتي آسيا وأوروبا، مبيناً أن الشركة بصدد إطلاق ممر العقبة لتكنولوجيا الأغذية الزراعية، والذي يقع على أرض مساحتها 7 آلاف دونم غرب مطار الملك الحسين الدولي.

ويستهدف ممر العقبة إعادة تعريف إمكانات صناعة التكنولوجيا الزراعية المستدامة في الأردن من خلال جذب الاستثمارات في المرافق الزراعية وتربية الأحياء المائية والبحث والتطوير ومعالجة الأغذية التي تساهم في الحفاظ على الأمن الغذائي الأردني وإيجاد وظائف خضراء في المدينة.

وبين الصفدي أن الشركة أعدت رؤية لإطلاق مركز العقبة الإعلامي الذي يشتمل على إنشاء مرافق للإنتاج المرئي والمسموع، ومعهد للتدريب المهني، ومبانٍ سكنية، لتلبية احتياجات السوقين المحلي والدولي.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز