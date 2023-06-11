الكواليات : استيراد قطر للأغنام من الأردن متوقف على رفع السعودية للحظر

وطنا اليوم:قال رئيس جمعية مربي المواشي، زعل الكواليات، الأحد، إن استيراد تجار الماشية في قطر للأغنام من الأردن، متوقف على رفع السعودية لحظر استيراد الأغنام من الأردن.

وأضاف الكواليت، أن استيراد قطر للأغنام من الأردن، يعني عبورها برا من السعودية باتجاه الدوحة، في الوقت الذي تحظر فيه السعودية استيراد الأغنام من الأردن، مما يعني عدم عبورها من أراضيها، وفق قوله.

قوله.

وأوضح أن أمام تجار الماشية في قطر خيار واحد، وهو الاستيراد جوا، إلا أن ذلك يعني استيراد كميات قليلة جدا، نظرا لارتفاع الكلف.

ويأمل الكواليت، رفع السعودية للحظر عن استيراد الأغنام من الأردن، مستدركا أن من شأن ذلك أن يعيد تصدير الأغنام الأردنية إلى دول مجلس التعاون الخليجي كافة.

وبحسب الكواليت، فإن فريقا فنيا سعوديا في الأردن، للتأكد من الأوضاع قبل اتخاذ قرار بشأن رفع الحظر عن تصدير الأغنام الأردنية إلى السعودية.

ويتأكد الفريق السعودي من الأوضاع التحضيرية في الأردن، إضافة إلى إجراءات التطعيم التي تمت، تمهيدا لعودة استيراد الرياض للأغنام من عمّان.

ومن المنتظر، أن يرفع الفريق السعودي تقريره إلى الرياض، في غضون 4-5 أيام، من أجل أن يصار إلى اتخاذ قرار سعودي قبل عيد الأضحى، بشأن رفع الحظر عن استيراد الأغنام من الأردن، وفقا للكواليت.

وكان تجار ماشية وشركات استيراد وتصدير قطرية، قالوا إنهم يستعدون لاستيراد كميات كبيرة من خراف الأضاحي لعيد الأضحى المبارك، من الأردن.

وأوضحوا أن الخراف المستوردة من الأردن، تتميز بمواصفات ومقاييس جودة عالية، ما يجعلها تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين القطريين والمقيمين.