عاجل المدعي العام يستدعي مجلس نقابة الصحفيين ويستمع لافاداتهم

وطنا اليوم:استدعى مدعي عام محكمة شمال عمان، القاضي علاء البكور، نقيب الصحفيين ونائبه و٧ من اعضاء مجلس النقابة للاستماع الى افاداتهم في الخلاف الذي نشب الخميس خلال اجتماع المجلس.

وغادر الجميع اروقة الادعاء العام بعد الادلاء بافاداتهم.

وحول المدعي العام الملف الى محكمة الصلح للبت في الشكاوى المتقابلة.