صدر حديثا للأستاذة الدكتورة أماني غازي جرار من جامعة فيلادلفيا كتاب الحوكمة (المنهج الشمولي)‎‎

وطنا اليوم:يهدف الكتاب الى وضع تصور شمولي منهجي متكامل للحوكمة ، فهو يقدم المفيد الى كل معني بالشأن التنموي والتربوي والسياسي والحكومي والاقتصادي والثقافي والإعلامي بشكل خاص لكل منهم.

وقد جاء هذا الكتاب بعنوان (الحوكمة: المنهج الشمولي) ليناقش في فصله الأول مفهوم الحوكمة، وتعريفها، ومستوياتها ومجالاتها السياسية و الاقتصادية والإدارية وغيرها, حوكمة الشركات والتنمية, الحوكمة المالية والحوكمة السياسية ، والحوكمة الإدارية والإلكترونية. كما بحثت المؤلفة في الحوكمة الإلكترونية التعليمية, والحوكمة في ظل إدارة الأزمات محاولة وضع تصور لنموذج حوكمة جديد يتلاءم مع المستجدات في عالم متغير.

والجدير بالذكر ان الأستاذة الدكتورة أماني جرار أكاديمية وباحثة أردنية تعمل كمديرة للعلاقات الدولية ومركز الدراسات المستقبلية ومركز الاستشارات العلمية , بالإضافة لعملها كأستاذ جامعي في جامعة فيلادلفيا (كلية الآداب). وقد شغلت العديد من المواقع منها مديرة لدائرة العلاقات العامة والثقافية في الجامعة وعضو مجلس البحث العلمي للجامعة .

وهي حاصلة على درجة دكتوراه الفلسفة في أصول التربية (السياسية)، كما شغلت أيضا مواقع عديدة ،متقاعدة من وزارة الخارجية ،حيث عملت مديرة مكتب جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، مديرة التدريب والتعليم في وزارة الخارجية الأردنية، مديرة التعليم والتدريب في المعهد الدبلوماسي الأردني، مديرة للتطوير والتخطيط والاتصال الخارجي في ديوان الخدمة المدنية ، وعملت معلمة للغة الإنجليزية للمرحلة الثانوية في كلية راهبات الوردية التي كانت قد تخرجت منها بامتياز.