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تحديد موعد إعلان نتائج الشامل

منذ ساعة واحدة
تحديد موعد إعلان نتائج الشامل

وطنا اليوم:بعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد العجلوني، نتائج الشامل للدورة الربيعية 2023، الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة صباحا خلال مؤتمر صحفي يعقده في مركز الجامعة في السلط.
ورحب العجلوني، وهو رئيس اللجنة العليا للامتحانات، بوسائل الإعلام كافة في مركز الجامعة لنقل وقائع إعلان نتائج الامتحان الشامل.


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