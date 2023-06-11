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النقد الدولي: الأردن انتهج سياسات مالية سليمة

منذ ساعة واحدة
النقد الدولي: الأردن انتهج سياسات مالية سليمة

وطنا اليوم:قال صندوق النقد الدولي، إن الأردن انتهج سياسات مالية سليمة، ساهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي رغم التحديات العالمية وتميز بجهوده في الشفافية المالية التي مكنت الأردن من أن يصبح مثال يحتذ به في المنطقة.
جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر في القاهرة- مصر، حيث أطلق صندوق النقد الدولي تقريرا بعنوان “توقع ما هو غير متوقع: تعزيز إدارة المخاطر المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”. حيث دعا الصندوق وزير المالية الدكتور محمد العسعس كمتحدث رئيسي.
وأشار الدكتور العسعس في الندوة إلى أن تحقيق الاستقرار الكلي هو أحد العوامل الرئيسية التي يمكن أن تحقق العدالة الاجتماعية بالمجتمع لأن تداعيات غياب الاستقرار المالي في أي دولة سيؤثر على الموطنين وخاصة الطبقة الوسطى، ونفخر بالأردن بأننا حافظنا على الاستقرار المالي وحماية المواطن من أخطر تداعيات الأزمات العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية. من خلال فرض سياسات تحمي الطبقة الوسطى من رفع العبء الضريبي مما هو عليه مثل التركيز على مكافحة التهرب والتجنب الضريبي لرفع الإيرادات بدلا من زيادة معدلات الضريبة وفرض ضرائب جديدة.
وفي نهاية الندوة دعا الدكتور العسعس المؤسسات المالية الدولية بذل المزيد من الجهود لتقديم المشورة لكل دولة وخاصة البلدان متوسطة الدخل بما يتناسب مع ظروفها الداخلية المالية والسياسية


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